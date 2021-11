Após conversações, é oficial: Já há acordo na COP26 para travar alterações climáticas

Acordo é o resultado de duas semanas de negociações tortuosas em Glasgow, na Escócia.

alteração de última hora proposta pela Índia que suaviza o apelo ao fim do uso de carvão

O texto da declaração final da cimeira climática da ONU (COP26) foi este sábado aprovado com uma, avança a agência Reuters.

A proposta foi feita pelo ministro do Ambiente indiano, Bhupender Yadav, que no plenário de encerramento pediu para mudar a formulação de um parágrafo em que se defendia o fim progressivo do uso de carvão para produção de energia sem medidas de redução de emissões.

A Índia quis substituir o fim progressivo - "phase-out" por uma redução progressiva - "phase down" -, uma proposta que foi aceite com manifestações de desagrado de várias delegações, como a Suíça, e a União Europeia, e ainda de países mais vulneráveis às alterações climáticas.

Depois de longas negociações entre os líderes políticos e milhares de especialistas reunidos em Glasgow, na Escócia, o texto foi finalmente aprovado.Entre os pontos da declaração, a ONU pede aos membros do Acordo de Paris para dobrarem o dinheiro que contribuíram para o financiamento climático até 2025.

As negociações climáticas da ONU na Escócia terminaram com um acordo global que visa pelo menos manter vivas as esperanças de limitar o aquecimento global a 1,5º, e assim manter a hipótese de salvar o mundo da crise climática.

Alok Sharma, o presidente da COP26, terminou as negociações quando não existiram mais objeções decisivas das quase 200 delegações nacionais presentes em Glasgow.

O acordo é o resultado de duas semanas de negociações tortuosas em Glasgow que tiveram que ser estendidas por mais um dia para equilibrar as demandas de nações relativamente ao clima.