Apreendidas em Paços de Ferreira quatro máquinas de jogo ilegal

GNR revela que homem de 31 anos foi constituido arguido.

Quatro máquinas de jogo ilegais foram esta segunda-feira apreendidas pela GNR do Porto em Paços de Ferreira. Os militares foram mobilizados a dois estabalecimentos de restauração após denúncia deste tipo de máquinas no local.Perante as máquinas, a GNR procedeu à apreensão e identificou e constituiu arguido um homem de 31 anos, explorador de um dos estabelecimentos. Foram ainda elaborados dois autos de contraordenação.Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira.