Apresentadas 282 queixas por dia ao regulador da saúde

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu no primeiro semestre do ano 60 391 processos de reclamação, elogio ou sugestão (REC). Destes, 50 694 foram reclamações dos utentes, o que dá uma média de 282 queixas por dia. No entanto, nem todas as queixas respeitam a este ano: 15 648 são de situações ocorridas em anos anteriores.