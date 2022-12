Apresentadora Ana Lúcia Matos e companheiro compram mansão na Aroeira com dinheiro do crime

Max Cardoso e a ex-apresentadora de televisão Ana Lúcia Matos compraram a mansão de luxo onde vivem na zona da Aroeira, na margem sul de Lisboa, com o dinheiro proveniente das atividades criminosas.Quem o diz é o Ministério Público do Porto, que sustenta que a moradia foi paga com recurso a dinheiro transferido de uma empresa de Max, criada no Chipre, para as contas de familiares. O procurador diz ainda que o casal vivia com dinheiro proveniente dessas mesmas contas sediadas em paraísos fiscais e tituladas por familiares de Max: estavam nos nomes do pai, da mãe e da irmã.

Conheça a história no site do Correio da Manhã