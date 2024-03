Aprovada a lei da amnistia para os acusados no processo de soberania da Catalunha

Norma recebeu 178 votos a favor e 172 contra.

O Congresso dos Deputados em Espanha aprovou, com 178 votos a favor e 172 contra, a lei da amnistia para os acusados no processo de soberania da Catalunha, avançou esta quinta-feira o jornal El País.A norma segue agora para o Senado, onde deverá ser chumbada pela maioria do Partido Popular. Em seguida, regressará à Câmara dos Deputados para aprovação final.O partido Junts pela Catalunha congratulou-se com a aprovação da lei.A socialistaO presidente do Partido Popular,Na quarta-feira, o presidente do parlamento