Aprovada comissão para investigar abusos sexuais na igreja portuguesa

Está decidido. Os bispos aprovaram por unanimidade a criação de uma comissão independente para investigar toda a dimensão dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. O anúncio foi feito esta quinta-feira por D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), no final da 201ª Assembleia Plenária. A comissão ainda não está constituída, uma vez que os membros propostos vão ser ainda contactados, e, como tal, não tem data de início de funções, mas D. José Ornelas espera que "entre em funções o mais depressa possível".





"Não temos medo nenhum e estamos interessados em conhecer toda a verdade. Pretendemos que se chegue ao fundo nesta questão", disse o presidente da CEP, frisando que não vão impor à comissão qualquer baliza temporal, porque "isso seria, logo em si, criar um condicionalismo à comissão". "É para investigar tudo, seja em que tempo for", observou.

O prelado, que é também bispo de Setúbal, vincou não ter ideia da dimensão do problema em Portugal e assegurou que a Igreja portuguesa está preparada para todos os cenários. "Temos muita pena e custa-nos muito tratar estas coisas [abusos sexuais de menores na Igreja], como qualquer família que tratasse de um problema destes, mas não temos medo e temos todo o interesse em esclarecer tudo isto. Estamos preparados para tudo, sem medo", afirmou D. José Ornelas.Alertando que em causa "não estão assuntos que possam ser tratados ao nível das redes sociais", o líder da CEP garantiu que a comissão trabalhará com "toda a independência", que terá acesso a todos os arquivos e que será constituída por personalidades de créditos firmados nas mais diversas áreas do saber, como juízes, magistrados, psiquiatras e psicólogos.Cinco meses é o tempo previsto para a criação e entrada de funções da comissão de investigação aos casos de abuso sexual na Igreja em Portugal, o que deve acontecer em abril de 2022.Os primeiros sinais do flagelo surgiram ainda no pontificado de João Paulo II. Mas foi Bento XVI quem iniciou o combate aos abusos, intensificado depois pelo Papa Francisco.330 mil crimes de abuso sexual na Igreja, praticados por cerca de três mil pessoas, dois terços das quais padres. Espécie de terramoto no mundo católico.D. José Traquina, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, manifestou a sua "preocupação com a incerteza dos tempos que se avizinham", que indiciam aumento da pobreza. "A crise energética já faz sentir os seus efeitos, sobretudo nas populações mais empobrecidas", afirmou o prelado, apelando que "a transferência de competências em curso para os municípios não constitua mais dificuldades à viabilidade das instituições de solidariedade social".Os bispos aprovaram por unanimidade um voto favorável à canonização da beata Joana de Portugal, conhecida como ‘Santa Joana Princesa’, padroeira da diocese de Aveiro. Filha de D. Afonso V, morreu como dominicana em 1490. Foi beatificada em 1693 pelo Papa Inocêncio XII, tendo festa a 12 de maio. E o Papa Paulo VI, a 5 de janeiro de 1965, declarou-a especial protetora da cidade de Aveiro. Assim, Portugal terá uma nova santa em breve.