Árbitro da Associação de Futebol de Beja desvia 114 mil euros e ganha 1 milhão de euros em apostas

André Baltasar é acusado de ter retirado várias quantias de dinheiro da Misericórdia de Ourique.

Um árbitro da Associação de Futebol de Beja vai ser julgado no Tribunal de Beja pelo desvio de 114 mil euros da Misericórdia de Ourique. André Baltasar é acusado de ter retirado várias quantias de dinheiro da instituição, que depois gastava em jogo online. As apostas renderam perto de um milhão de euros (991 378 euros) ao antigo secretário da mesa administrativa da Santa Casa.



