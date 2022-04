Árbitro morre depois de espera de meia hora por socorro no Cartaxo

Falta de meios terá comprometido a assistência a Vítor Leitão, de 56 anos.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Por falta de ambulâncias disponíveis, os primeiros meios de socorro para assistir Vítor Leitão, de 56 anos, o árbitro que morreu no passado sábado durante um jogo de futebol da Liga Inatel, demoraram 30 minutos a chegar ao Campo das Marotas, em Pontével, no concelho do Cartaxo. "Foi uma situação inadmissível, que nunca mais se deve repetir", disse aoJoão Xavier, presidente da equipa da casa, o Grupo Desportivo de Pontével.