Árbitro que esteve em evento da extrema-direita pode ser afastado da final da Champions pela UEFA

O árbitro polaco Szymon Marciniak, nomeado pela UEFA para a final da Liga dos Campeões, está em risco de ser afastado do jogo depois de ser acusado de estar num evento organizado pela extrema-direita, na Polónia, informa o The Guardian.Marciniak terá discursado numa cerimónia organizada por Slawomir Mentzen, político polaco que usa o slogan: "Estamos contra os judeus, gays, aborto, impostos e a União Europeia".A UEFA está a investigar estas suspeitas. "A UEFA procura clarificações urgentes. A UEFA e toda a comunidade desportiva abomina os valores defendidos por este grupo e leva estas alegações muito a sério", diz a organização, citada pelo The Guardian. A entidade que tutela o futebol europeu remete a decisão para esta sexta-feira.O árbitro, que também esteve na final do Mundial 2022, está nomeado para a final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter Milão, no dia 10 de junho.