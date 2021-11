Árbitro salva jogador que caiu inanimado após choque violento durante jogo da distrital na Maia

Atleta acabou por recuperar os sentidos, foi socorrido e hospitalizado. O árbitro foi aplaudido pela assistência.

O árbitro Samuel Cunha socorreu, este domingo à tarde, um jogador do FC Pedras Rubras que caiu inanimado após um choque violento com outro atleta, durante o jogo em casa, na Maia. O atleta acabou por recuperar os sentidos, foi socorrido e hospitalizado. O árbitro foi aplaudido pela assistência.

O caso aconteceu durante o jogo Pedras Rubras - Oliveira do Douro (2-1) da Divisão de Elite da A.F. Porto. "O Zé Gabriel caiu e o árbitro, que estava perto do lance, viu que ele estava a passar por um mau momento, prestou-lhe auxílio, facilitando a respiração, até o jogador recuperar os sentidos. O árbitro acabou por ser aplaudido pelos espectadores", explicou ao CM Alfredo Santos, presidente do FC Pedras Rubras. Os Bombeiros de Moreira da Maia, que estavam no campo, socorreram o atleta. Foi chamado o INEM, que prestou os cuidados médicos. Zé Gabriel foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto.