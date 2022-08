Archie vai continuar ligado às máquinas. Pais apresentam pedido para transferir menino para hospício

Pais da criança recorreram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos após o Supremo Tribunal ter negado prolongar a vida do menino.

As máquinas que deixam vivo Archie Battersbee, de 12 anos de idade,

ue está em coma profundo e em morte cerebral há três meses, não vão ser desligadas esta manhã depois de os pais terem feito

Após o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) ter negado o apelo feito pelos pais do pequeno Archie para impedir que as máquinas de suporte de vida do menino de 12 anos fossem desligadas, foi dada aos pais de Archie a possibilidade de até às 9h00 desta quinta-feira poderem encontrar uma clínica de cuidados paliativos que acolha a criança. Caso contrário as máquinas de suporte de vida seriam desligadas às 11h00.



Os pais da criança inglesa recorreram a esta instância judicial, após o Supremo Tribunal do Reino Unido ter negado prolongar a vida do menino ligado a máquinas de suporte de vida.



De acordo com a Sky News, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem recusou intervir no caso, pelo que se esgota a última esperança dos progenitores do pequeno Archie.



O Barts NHS Health Trust, que administra o Royal London Hospital onde o menino está internado, revelou que não seriam feitas alterações ao tratamento do menor até que as questões legais fosse esclarecidas.

um último apelo ao Tribunal para que ele tenha "uma morte digna".De acordo com a Sky News, Hollie Dance, a mãe do menino, pediu, em requerimento que queria que o seu filho fosse transferido do hospital para um hospício para que ele pudesse "passar os últimos momentos" com os seus entes queridos em privado.

A mãe do menino, Hollie Dance, revelou estar aliviada antes de saber a posição do TEDH. "Não vamos desistir de Archie até ao fim", afirmou, apelando a que o tribunal interfira e dê a Archie "o direito de viver".



Archie sofreu graves danos cerebrais após ter sofirdo um acidente em casa, em abril deste ano. Há suspeitas de que tenha participado num desafio suicida que se tornou viral nas redes sociais. Desde então está em coma profundo.