Argentina é a segunda campeã do Mundo a começar com uma derrota

Na história dos Mundiais, apenas a Espanha tinha chegado ao título depois de começar a perder, em 2010.

A argentina tornou-se este domingo a segunda seleção a vencer o Mundial de futebol após começar a fase final com uma derrota, repetindo o trajeto da Espanha na edição de 2010.

Com um triunfo nos penáltis por 4-2 frente à França, depois de um 3-3 nos 120 minutos, a equipa sul-americana superou a sexta 'final' consecutiva, após o desaire por 2-1 frente à Arábia Saudita, na primeira jornada do Grupo C.

Essa derrota inesperada, que impediu a Argentina de igualar o recorde mundial de 37 jogos consecutivos sem perder da Itália, os 'albi-celestes' entraram nas últimas duas jornadas da fase de grupos sabendo que um desaire implicava o adeus prematuro ao Qatar.

O segundo encontro foi com o México e a Argentina venceu por 2-0, tendo obtido o mesmo resultado na terceira ronda, frente à Polónia.

Na fase a eliminar, a Argentina começou por bater a Austrália por 2-1, nos 'oitavos', para depois superar os Países Baixos nos penáltis, nos 'quartos', e a Croácia por 3-0 nas meias-finais.

Na final de Lusail, a formação orientada por Lionel Scaloni completou a recuperação, ao vencer a França nos penáltis por 4-2), confronto em que chegou a liderar por 2-0, em tempo regulamentar, e por 3-2, já no prolongamento.

Na história dos Mundiais, apenas uma seleção tinha chegado ao título depois de começar a perder, nomeadamente a Espanha, que, em 2010, e como campeã europeia em título, arrancou com um desaire por 1-0 face à Suíça.

Os espanhóis responderam, porém, da melhor forma e, com triunfos face às Honduras e ao Chile, acabaram ainda por vencer o agrupamento, como a Argentina em 2020.

Além da Espanha e da Argentina, apenas mais três seleções acabaram campeões com uma derrota no percurso: a RFA, em 1954 e 1974, e os argentinos, em 1978.