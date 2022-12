Argentina vence Croácia por 3-0 e apura-se para a final do Mundial 2022

Lionel Messi e Julián Álvarez foram os autores dos golos.

A Argentina qualificou-se esta terça-feira para pela sexta vez para a final do campeonato do Mundo de futebol, ao vencer a Croácia por 3-0, na primeira meia-final da edição de 2022, em Lusail, no Qatar.

Lionel Messi, aos 34 minutos, de grande penalidade, e Julián Álvarez, aos 39 e 69, marcaram os golos dos sul-americanos, campeões em 1978 e 1986 e finalistas vencidos em 1930, 1990 e 2014.

Na final, marcada para domingo, pelas 15h00 (em Lisboa), também em Lusail, a Argentina vai defrontar o vencedor da segunda meia-final, entre a campeã em título França e Marrocos, que se defrontam na quarta-feira, em Al Khor.