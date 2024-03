Arguidos riem-se em tribunal ao ouvir descrição de agente da PSP sobre ataque dos 'Super Dragões'

Fernando Madureira nega envolvimento nos confrontos antes de jogo de hóquei em patins do Benfica. Acompanha o julgamento por videoconferência.

O julgamento de Fernando Madureira, cabecilha da claque dos ‘Super Dragões’, e Hugo ‘Polaco’ – no caso em que são acusados de estar envolvidos em confrontos físicos com cerca de 200 adeptos do Benfica antes de um jogo de hóquei em patins com o FC Porto, na Invicta – recomeçou esta quinta-feira.

Neste caso, além dos confrontos com os adeptos do clube das águias, elementos da PSP também foram apedrejados por adeptos do FC Porto. Alegam que foram igualmente agredidos com garrafas.Fernando Madureira negou o seu envolvimento nas agressões, apesar de ter sido identificado por uma das vítimas.