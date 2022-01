Arnold Schwarzenegger envolvido em violento acidente de carro

Mulher ficou gravemente ferida.

Arnold Schwarzenegger was involved in a bad car accident, woman injured, TMZ reports https://t.co/VG7jp7XB9H pic.twitter.com/EF5eP2FUQI — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 22, 2022

O ator e ex-governador do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger esteve esta sexta-feira envolvido num violento acidente de carro.O SUV onde Schwarzenegger seguia passou por cima do carro de uma mulher, deixando-a com ferimentos graves, segundo avança o site TMZ.O ator não sofreu ferimentos, mas as imagens divulgadas do acidente mostram o Humvee do ator em cima do carro da mulher ferida, num aparato impressionante.O acidente ocorreu a cerca de 1,6 quilómetros da casa do ator, que, segundo o TMZ, está "profundamento preocupado" com a vítima do acidente e considera mesmo ir visitá-la ao hospital.