Arouca vence Brann e aproxima-se do playoff de acesso à Liga Conferência

O Arouca venceu, esta quinta-feira, os noruegueses do Brann, por 2-1, em jogo a contar para a primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. Com esta vitória os comandados de Daniel Ramos estão mais próximos do playoff de acesso à terceira competição europeia.

Pela equipa portuguesa marcaram Rafa Mujica, aos 23 minutos, e Cristo González aos 73. Os noruegueses reduziram aos 79, com golo de Magnus Warming.

O Arouca volta a encontrar o Brann para a segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência no dia 17 de agosto pelas 18h.

Caso siga em frente na eliminatória, o Arouca enfrenta na próxima ronda o vencedor do confronto entre o Santa Colma, de Andorra, e o AZ Alkmaar, dos Países Baixos.