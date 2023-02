Arsenal nuclear exibido em desfile militar na Coreia do Norte

Kim Jong esteve presente para assinalar o 75.º aniversário da fundação do exército do país.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, presidiu a um desfile militar na capital, que incluiu os mais recentes equipamentos do arsenal nuclear, cujo crescimento está a alimentar tensões com os vizinhos e os Estados Unidos.

Fotos do enorme desfile, publicadas na quinta-feira pelos meios de comunicação estatais norte-coreanos, mostram Kim, a mulher, Ri Sol-ju, e a filha, Kim Ju-ae, de nove ou dez anos. De uma varanda, o líder sorria enquanto milhares de tropas se alinhavam na fortemente iluminada praça Kim Il-sung, avô, primeiro líder (1948-1994) e fundador da República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial do país.

O desfile de quarta-feira à noite assinalou o 75.º aniversário da fundação do exército da Coreia do Norte, realizado depois de semanas de preparativos, com um grande número de tropas e civis mobilizados para marcar o estatuto do país como potência nuclear.