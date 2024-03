Arthur Cabral sai do banco para salvar Benfica em jogo difícil. Veja o golo

'Águias' venceram pela margem mínima e lideram primeira liga à condição.

O Benfica isolou-se este domingo provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Casa Pia, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada.

Em Rio Maior, casa emprestada dos 'gansos', o brasileiro Arthur Cabral marcou, aos 74 minutos, o golo do triunfo do Benfica, que regressou aos triunfos fora de casa no campeonato, após dois jogos sem vencer.

O Benfica passa a somar 64 pontos, mais dois do que o Sporting, que tem menos dois jogos, e seis do que o FC Porto, enquanto o Casa Pia é 11.º, com 27.





Arthur Cabral inaugura o marcador perto do fim, ao minuto 74





Lance polémico com Aursnes ao minuto 65





Golo anulado a João Neves ao minuto 18







Consulte as opções de Roger Schmidt e Gonçalo Santos para o encontro.



Kokçu, conforme esperado, não está nos convocados das 'águias' para o encontro, depois de ter arrasado o técnico alemão.



ONZE DO CASA PIA: Ricardo Batista; Fernando, Zolotic e Tchamba; Larrazabal, Telasco, Neto, Pablo Roberto e Leonardo Lelo; Nuno Moreira e Felippe



Suplentes: Lucas Paes, João Nunes, André, Lameiras, Soma, Krygard, Geraldes, Fernando Andrade e Samuel Justo



ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; Florentino, João Neves; Di Maria, João Mário, Rafa e Marcos Leonardo.



Suplentes: Samuel Soares, Álvaro Carreras, Morato, Neres, Arthur Cabral, Tengstedt, Rollheiser, Tomás Araújo e Tiago Gouveia



Siga o jogo AQUI.