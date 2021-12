Artista brasileiro que vendia quadros falsos nos EUA detido em Portugal

Christian Rosa era procurado e estava em fuga com a namorada.

Foi detido em Portugal o artista brasileiro Christian Rosa, procurado pelas autoridades norte-americanas por vender quadros falsos do pintor norte-americano Raymond Pettibon.

Rosa, de 42 anos, está detido em Portugal e a aguardar extradição para os EUA. Segundo a Vanity Fair, o artista estava em fuga com a namorada, a modelo austríaca Heleva Severin, que denunciou a localização do casal ao pôr nas redes sociais uma fotografia onde se via uma garrafa de água de marca portuguesa.

Segundo o Der Standard, juntamente com Christian Rosa foi detido outra pessoa de nacionalidade austríaca: tudo indica que se trate da namorada.

Segundo descrevem as autoridades, o brasileiro é acusado de roubar quatro quadros do pintor, ainda inacabados. As obras eram depois finalizadas por Rosa, que as vendia com falsos selos de autenticidade.