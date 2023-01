ASAE detém dois suspeitos e apreende 12 máquinas de jogo ilícito no Algarve

Foram fiscalizados cinco estabelecimentos no distrito de Faro,

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve dois "suspeitos de atividades ilícitas" numa operação de fiscalização em que apreendeu 12 máquinas de jogo em cinco estabelecimentos no distrito de Faro, revelou esta segunda-feira este organismo.

A ASAE informa em comunicado que através da sua Unidade Regional do Sul realizou "uma operação de fiscalização direcionada ao desmantelamento de cinco locais, onde se procedia, de forma ilícita, à exploração de jogos de fortuna ou azar e atividades relacionadas, no interior de estabelecimentos de bebidas, no distrito de Faro".

Na operação verificou que naqueles locais operavam, "de forma dissimulada", sistemas com jogos de fortuna ou azar, tendo instaurado quatro processos-crime pela prática do crime de exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados e de quatro processos contraordenacionais por exploração de modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar.

"Como balanço, foram apreendidas 12 máquinas eletrónicas de jogos de fortuna ou azar, equipamento eletrónico e respetivos mecanismos que permitem o seu funcionamento, bem como 555,00 euros em numerário, quantias monetárias resultantes da exploração ilícita, ascendendo o valor total das apreensões efetuadas a 15000,00 euros", resume a ASAE, acrescentando que "foram ainda detidos dois indivíduos suspeitos da atividade ilícita".

A autoridade administrativa de Portugal especializada para as áreas de segurança alimentar e fiscalização económica conclui o comunicado assegurando que "continuará a desenvolver ações de combate e repressão, em todo o território nacional, ao flagelo do jogo ilícito e aos seus crimes conexos, combatendo e tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes".