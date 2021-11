Assaltada loja de malas de luxo em Santa Maria da Feira

Alerta foi dado cerca das 04h00. GNR está no local.

Dois encapuzados e com máscara cirúrgica assaltaram a loja Cavalinho, na rua do Aldeeiro, em Lourosa, Santa Maria da Feira.Os ladrões escaparam com cerca 20 mil euros em malas de senhora da marca Cavalinho."A proprietária está desesperada", disse o dono da marca 'Cavalinho', Manuel Jacinto, destancando que se aproxima o Natal e que, por isso, os assaltos representam um prejuízo para a loja.O alerta foi dado cerca das 04h00.A GNR está no local.Este não foi o primeiro assalto à loja, sendo que no último foram levados 10 mil euros.