Assaltantes roubam animais exóticos avaliados em 50 mil euros em Santa Maria da Feira

Dono da loja afirma que os animais têm documentos próprios, sem os quais não têm valor financeiro nenhum.

Uma loja de animais raros e exóticos foi assaltada na madrugada desta quinta-feira, em Santa Maria da Feira.O prejuízo do roubo, para a loja, é de cerca de 50 mil euros.Os assaltantes levaram aves e tartarugas exóticas e ainda alguns animais com valor sentimental para os donos do estabelecimento.A Polícia Judiciária está a investigar o crime, através das imagens de video vigilância, para tentar identificar os sujeitos.O dono da loja afirma que os animais têm documentos próprios, sem os quais não têm valor financeiro nenhum.