Assalto armado a apartamento de prostituição sob investigação da PJ

A Polícia Judiciária do Porto está a investigar um assalto armado perpetrado por quatro homens, quarta-feira de madrugada, num apartamento da cidade do Porto que será utilizado para prostituição. O ataque foi registado por uma câmara de videovigilância existente no interior da habitação e o vídeo foi divulgado através de redes sociais.Leia a notícia completa no site do Correio da Mnahã