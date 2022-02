Assalto em ourivesaria na Amadora causa prejuízos de 100 mil euros

Dois homens armados partiram a porta de vidro, com uma marreta, conseguindo entrar na loja.

Uma ourivesaria no Centro Comercial Babilónia, na Amadora, foi assaltada na madrugada deste sábado.

Dois homens armados com caçadeiras, imobilizaram o segurança do Centro Comercial, e partiram a porta de vidro, com uma marreta, conseguindo entrar na loja.

António Antunes, proprietário da ourivesaria explicou ao CM que os assaltantes aproveitaram a abertura de uma porta para a entrada de funcionários, para conseguirem aceder ao interior do Centro Comercial.

Os assaltantes levaram ouro e outros artigos valiosos, estimando o proprietário um prejuízo de cerca de 100 mil euros. Os ladrões deixaram ainda uma marreta no interior da loja.

O momento ficou registado pelas câmaras de videovigilância.

Os ladrões conseguiram fugir. A Polícia Judiciária está já a investigar o caso.