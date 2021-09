Assalto em papelaria na Maia causa prejuízo de mais de 4 mil euros

Ladrões estroncaram o gradeamento e partiram o vidro do estabelecimento.

Dois homens assaltaram a papelaria "Amanhecer", na Maia, durante a madrugada desta terça-feira. Por volta das 2h30, os assaltantes estroncaram o gradeamento e partiram o vidro do estabelecimento.