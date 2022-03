Assassino da máfia chinesa do meixão que matou em Setúbal caçado pela PJ em Espanha

Shuxiau Zhang andou quase três anos em fuga e foi agora finalmente apanhado. Em maio de 2019 executou em Setúbal (com um segundo sicário) um empresário também de nacionalidade chinesa.Jun Jun Fang, 32 anos, levou seis tiros - um na nuca e cinco na boca - por ter falhado o pagamento de um empréstimo de 70 mil € junto da máfia chinesa do tráfico de droga e do meixão, enguia-bebé que atinge 20 mil €/quilo no mercado asiático. Segundo soube o CM , o homicida, de 50 anos, andou fugido e foi agora apanhado num hotel em Madrid. O mesmo local para onde escapou a 4 de maio de 2019, após ter assassinado Fang na Sapec.

A vítima terá sofrido às mãos de Zhang antes de ser executado. Na tentativa de adiar o pagamento da dívida, Fang prometera à máfia um armazém onde esconder o meixão. Zhang sentiu-se enganado. A PJ de Setúbal identificou os autores logo após o crime e até apreendeu em Madrid a carrinha usada. Agora, conseguiu saber que Zhang tinha regressado ao hotel e alertou a polícia espanhola, que o deteve com base num mandado emitido por Portugal em setembro de 2019.