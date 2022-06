Assassino espera mulher na rua e dispara por ciúmes

Apesar de viverem separados há cerca de dois anos e em processo de divórcio , Sérgio Cunha não aceitava a possibilidade de a ainda mulher iniciar uma nova relação. Por acreditar que Sílvia Mendes, de 45 anos, estava a conhecer um outro homem, Sérgio esperou que a vítima chegasse esta segunda-feira de manhã à empresa de calçado onde trabalhava, em Felgueiras, para a matar. Munido com uma caçadeira, disparou duas vezes. Sílvia foi atingida no peito e na barriga e morreu no local.Leia todos os detalhes no Correio da Manhã