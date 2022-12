Assembleia da República aprova condenação do Mundial no Qatar após derrota de Portugal

PSD absteve-se e o Chega votou contra.

A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, a condenação da realização do Mundial no Qatar. Decisão só foi tomada já após a derrota de Portugal frente a Marrocos nos quartos-de-final do campeonato do Mundo.Segundo o jornal Público, o projeto foi apresentado pelo partido dos animais e das pessoas (PAN) e a decisão apenas surge após Portugal ter sido eliminado por Marrocos nos quartos de final. O projeto foi aprovado com os votos a favor da generalidade dos partidos, incluindo a bancada do PS, depois do seu secretário-geral e primeiro-ministro ter-se deslocado ao Qatar mais do que uma vez para apoiar a seleção das quinas.A Iniciativa Liberal, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Livre votaram favoravelmente. Já o PSD absteve-se e o Chega votou contra.No projeto o PAN destacou as "fortes suspeitas de corrupção no processo de atribuição da organização do Mundial ao Qatar, que atingiram altos responsáveis da FIFA, da UEFA e políticos, questões de violações gritantes de direitos humanos, com a exploração de trabalhadores migrantes para a construção de estádios, violações de direitos das mulheres e da comunidade LGBTI+, bem como o corte de relações diplomáticas e questões de impacto ambiental".