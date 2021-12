Assessora de Boris Johnson apresenta demissão após polémica com alegada festa de Natal em 2020

As imagens, divulgadas pelo canal ITV, mostram a então porta-voz do governo, Allegra Stratton, a participar numa falsa conferência de imprensa - sem a presença de jornalistas – em que é questionada de forma jocosa por funcionários sobre a festa que teve lugar quatro dias antes, a 18 de dezembro de 2020, em Downing Street.

EXCLUSIVE: Video obtained by ITV News shows Downing Street staff joking about a Christmas party on 18th December last year.



No 10 has spent the past week denying any rules were broken. This new evidence calls that into question. pic.twitter.com/nKYK0tG0dQ