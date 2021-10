Asteroides gigantes, incluindo um do tamanho do Empire State Building, vão passar perto da Terra

A probabilidade de um deles atingir o planeta é extremamente baixa.

A NASA espera que muitos asteroides de grandes dimensões, incluindo um quase do tamanho do Empire State Building de Nova Iorque, passem perto da Terra nas próximas semanas.A ABC News avança que pelo menos dois asteroides devem passar bem perto do planeta já no próximo sábado.Ainda assim, os especialistas avisam que "em termos humanos, estão a milhões de quilómetros de distância e não podem chegar mais perto do que milhões de quilómetros de distância. Embora astronomicamente se estejam a aproximar da Terra".A NASA descobriu mais de 27 mil objetos próximos à Terra e avisa que os asteroides variam em tamanho. Alguns têm 300 metros, outros 600 e os maiores chegam a ter um quilómetro ou mais.De acordo com a ABC News, os especialistas dizem que muitos dos asteroides que passam pela Terra são minúsculos e acabam por se queimar quando entram na atmosfera do planeta.Ao contrário dos enredos apocalíticos dos filmes, as hipóteses de um asteroide massivo atingir o planeta são extremamente baixas.