Ataca homem com navalha durante concentração motard em Ourém

Crime aconteceu no passado sábado.

A Polícia Judiciária de Leiria anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 53 anos, suspeito de atacar à facada um outro homem, de 42, durante uma concentração motard em Rio Couros, no concelho de Ourém. O crime aconteceu no sábado.



