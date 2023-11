Ataque a tiro em Jerusalém faz pelo menos 3 mortos e 16 feridos. Israel acusa Hamas

Vítimas estavam numa paragem de autocarro. Netanyahu quer dar mais armas a civis.

Pelo menos três pessoas morreram e 16 ficaram feridas num ataque a tiro em Jerusalém, esta quinta-feira, de acordo com os serviços de emergência locais.



As vítimas mortais são duas mulheres, uma com 24 anos e outra com cerca de 60, e um homem de 73.





Dois atiradores entraram em Jerusalém de carro e armados e começaram a disparar contra as pessoas que se encontravam numa estação de autocarro. Os suspeitos foram mortos a tiro pelas autoridades e por um civil que se encontrava no local.



Dois atiradores entraram em Jerusalém de carro e armados e começaram a disparar contra as pessoas que se encontravam numa estação de autocarro. Os suspeitos foram mortos a tiro pelas autoridades e por um civil que se encontrava no local. Imagens de videovigilância, divulgadas pelo israelita Channel 12, mostram os momentos do ataque. Um carro branco é visto a aproximar-se das vítimas. Dois homens são vistos a sair do veículo e a começar o tiroteio.



A polícia fechou a rua e iniciou buscas para saber se havia mais atacantes à solta. Vídeos do momento mostram pessoas a fugir ao ouvir os tiros.



Israel acusa o Hamas



Os dois suspeitos foram identificados como Murad e Ebrahim Nemer, irmãos que vivem em Sur Baher, a este de Jerusalém, e que têm ligações ao Hamas, diz o The Jerusalem Post. Murad chegou a estar preso, em Israel, entre 2010 e 2020, por suspeitas de planear ataques terroristas em Gaza. Ebrahim esteve detido em 2014 pelo mesmo motivo.



A polícia encontrou uma abundante quantidade de munições no carro dos suspeitos. O ministro da segurança nacional israelita Itamar Ben-Gvir chegou ao local do crime pouco tempo depois e disse: "Isto mostra como não podemos mostrar fraqueza, só devemos falar com o Hamas com armas. A minha posição sobre o cessar-fogo é conhecida, o Hamas não pode falar connosco a duas vozes".



Ben-Gvir reforçou ainda a importância de dar armas aos civis. A mesma posição foi defendida pelo chefe do governo de Israel, Benjamin Netanyahu.



