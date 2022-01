Ataque com drones na capital dos Emirados Árabes Unidos faz pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram num ataque reivindicado pelos rebeldes houthis do Iémen na capital dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a polícia de Abu Dhabi, três camiões de transporte de combustível explodiram na área industrial de Musaffah, perto das instalações de armazenamento da empresa de petróleo ADNOC.

O ataque acabou por provocar um incêndio numa zona em obras do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi.

#WATCH The first #Video of the attack on #AbuDhabi airport and oil facilities in the #Musaffah area. Fires are burning #Houthi @DrSajed #????????#?????? pic.twitter.com/cg0eJ1zJXZ