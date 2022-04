Ataque com míssil a Odessa faz cinco mortos, incluindo um bebé de três meses

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas num ataque com mísseis na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, este sábado, disse o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, numa publicação no Twitter.



De acordo com Yermak, "entre os mortos está um bebé de três meses, que estava prestes a celebrar a primeira Páscoa com os pais".



Para os ucranianos, o domingo de Páscoa celebra-se no dia 24 de abril.

