Ataque de mísseis russos atinge restaurante em Kramatorsk e mata quatro pessoas

Ataque feriu ainda 42 pessoas.

Dois mísseis russos atingiram, nesta terça-feira, um restaurante na cidade ucraniana de Kramatorsk e mataram, pelo menos, quatro pessoas. Segundo a polícia ucraniana, citada pela Reuters, o ataque causou ainda 42 feridos.O ataque aconteceu por volta das 20h00.O edifício ficou reduzido a uma teia de vigas metálicas. As equipas de resgate estavam no local à procura de vítimas no meio dos escombros.O governador regional da província de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou numa emissora televisiva que o restaurante foi atingido por dois 'rockets' e que, no local, se encontrava "uma grande concentração de civis".A cidade de Kramatorsk tem sido alvo de ataques russos, incluindo um ataque à estação ferroviária em abril de 2022, que matou 63 pessoas.