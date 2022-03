Ataque russo a central ucraniana revela perigo potencial de desastre nuclear, afirma NATO

"Ataque realça o quão perigosa é esta guerra", disse Jens Stoltenberg.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou esta sexta-feira que o ataque russo desta madrugada contra a central ucraniana de Zaporizhzhia revela "quão perigosa é esta guerra" na Ucrânia, demonstrando ainda o "perigo potencial de um desastre nuclear".

"O ataque realça o quão perigosa é esta guerra", comentou Jens Stoltenberg, falando em conferência de imprensa na sede da NATO, em Bruxelas, após uma reunião extraordinária do Conselho do Atlântico Norte, o principal organismo de decisão política da organização e no qual cada país-membro tem assento ao nível dos chefes de diplomacia.