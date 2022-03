Ataque russo a maternidade em Mariupol faz três mortos, entre eles uma criança

Relatório publicado no dia anterior pelas autoridades estimava 17 pessoas feridas.

Três pessoas, incluindo uma criança, morreram no bombardeamento russo que atingiu um hospital pediátrico em Mariupol, no leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades daquela cidade portuária.

"Três pessoas morreram, incluindo uma menina", no ataque à maternidade, disse o município numa informação divulgada no Telegram.





O relatório publicado no dia anterior pelas autoridades dava conta de 17 pessoas feridas.