Ataque russo mata pelo menos 49 pessoas em Kharkiv

Um ataque russo matou pelo menos 49 pessoas, incluindo um menino de seis anos, esta quinta-feira, numa aldeia da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas.De acordo com a Reuters, o governador da região de Kharkiv, Oleh Synehubov, disse que um café e uma loja foram atacados na aldeia de Hroza, no distrito de Kupyansk, em Kharkiv, e que muitos civis se encontravam no local."As equipas de salvamento continuam a trabalhar no local", disse Synehubov na aplicação de mensagens Telegram.