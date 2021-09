Ataque terrorista em supermercado na Nova Zelândia faz pelo menos seis feridos

Atacante foi abatido pelas autoridades pouco depois do ataque.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas depois de terem sido esfaqueadas num supermercado em Auckland, na Nova Zelândia.As autoridades acabaram por abater o suspeito, um "extremista violento" já referenciado pela polícia.Dos seis feridos, três encontravam-se em estado crítico e outro em estado grave.A primeira-ministra, Jacinda Ardern, referiu-se ao episódio como "um ataque terrorista contra inocentes", acrescentando que o agressor, um cidadão do Sri Lanka, vivia na Nova Zelândia há 10 anos."Estava a ser vigiado e seguido na altura em que entrou no supermercado", afirmou a ministra, revelando ainda que, apesar de já ter sido presente a tribunal, não pode ser mantido na prisão. De acordo com Jacinda, o atacante agiu sozinho, inspirado pelo Daesh.São vários os vídeos que circulam nas redes sociais onde é possível ver o pânico vivido pelas pessoas que se encontravam no local no momento do ataque.Recorde-se que o país está em alerta após o ataque terrorista a duas mesquitas da cidade de Christchurch, a 15 de março de 2019, de onde resultaram 51 mortos.