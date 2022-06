Atestar o carro é 25 euros mais caro do que em janeiro

Atestar um depósito de 50 litros de um carro com gasóleo simples fica em média, atualmente, 25 euros mais caro do que no início do ano. O preço deste combustível sofrerá hoje novo agravamento, na ordem dos 13 cêntimos por litro, segundo fontes do setor, o que irá penalizar ainda mais o orçamento das famílias e das empresas.Saiba mais em Correio da Manhã.