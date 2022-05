Jovem de 18 anos faz 21 mortos em massacre em escola do Texas. Veja as imagens da operação no local

Salvador Ramos foi morto por um polícia que se encontrava perto do local do massacre.

Pelo menos 21 pessoas morreram, entre elas 19 crianças e dois adultos, num tiroteio numa escola primária, esta terça-feira, na cidade na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas.

O senador estatal Roland Gutierrez explicou que a atualização do número de mortos para 21 foi avançado pela polícia. Gutierrez não especificou, no entanto, se o atirador de 18 anos, que foi abatido pelas autoridades, está incluído no último balanço de vítimas mortais.





Uma mulher de 66 anos e uma criança de 10 estão em estado crítico e foram encaminhadas para o hospital de San Antonio.Salvador Ramos, o jovem de 18 anos que atirou a matar na escola, atingiu a avó a tiro antes de se dirigir à escola onde fez o massacre. A mulher ficou em estado grave e foi hospitalizada.Depois de disparar contra a avó, o jovem dirigiu-se de carro até à escola, sofreu um acidente junto ao local e entrou armado, com pelo menos uma pistola e uma espingarda, dentro do estabelecimento de ensino.O atirador foi morto por um polícia que se encontrava perto do local do massacre.