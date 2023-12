Atirador faz várias vítimas em tiroteio na Universidade de Nevada

Polícia informa que o suspeito morreu.

Atirador em universidade em Las Vegas

Um atirador fez várias vítimas num tiroteio na Universidade do Nevada, em Las Vegas, nos EUA, esta quarta-feira. O suspeito foi declarado morto pela polícia local.As autoridades não adiantaram as razões do crime, mas pediram aos populares para evitarem aquela área. O incidente terá ocorrido perto das instalações de economia da instituição de ensino.A Universidade de Nevada pediu aos alunos para se esconderem. A Casa Branca, citada pela Reuters, disse estar a acompanhar a situação.