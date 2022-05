Atirador uma hora dentro de escola: Questionada demora de resposta da polícia a massacre no Texas

Muitos outros detalhes sobre o os eventos e a resposta da polícia permanecem por revelar.

A demora da polícia norte-americana a entrar numa sala de aula da escola primária de Uvalde, estado do Texas, onde um atirador matou 19 crianças e dois professores na terça-feira, está a ser alvo de críticas no país.

Após dois dias de relatos pouco claros e contraditórios da polícia, um agente do Texas disse que, ao contrário do que havia sido relatado anteriormente, um polícia armado do distrito escolar não avistou ou trocou tiros com o agressor Salvador Ramos, de 18 anos, antes de entrar na escola localizada na cidade de Uvalde.





Mas muitos outros detalhes sobre o os eventos e a resposta da polícia permanecem por revelar.