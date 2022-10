Ativistas colados às portas do edifício da Galp em protesto em Lisboa. Veja as imagens

Manifestantes estão na Galp para "interromper a atividade regular e criminosa dentro desta empresa".

Mais de 30 ativistas estão a protestar em frente ao edifício da Galp, nas Torres de Lisboa, contra o papel das petrolíferas na crise socioeconómica e climática. Três dos manifestantes estão "colados" às portas do edifício para impedir a entrada de trabalhadores.Fonte da PSP disse aoque o alerta foi dado às autoridades por volta das 9h00.Em comunicado, os ativistas referem que "os lucros recorde da Galp de 420 milhões de euros no primeiro semestre estão diretamente relacionados com o aumento dos preços e da inflação" e acrescentam que se colocaram à porta deste edifício porque a Galp, tal "como as principais petrolíferas do mundo, se aproveitou da invasão da Ucrânia pela Rússia para aumentar os seus preços e os seus lucros como nunca".Os ativistas estão na Galp para "interromper a atividade regular e criminosa dentro desta empresa e manterão o bloqueio", afirmam.