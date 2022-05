Atleta de futsal morre colhido por touro na primeira largada da Feira de Maio

Afonso Jesus vestia a camisola 10 pela equipa de futsal do Grupo Desportivo Escola Básica D. João I/ Parque Infantil Estrela Vermelha, da Baixa da Banheira. Ainda na sexta-feira, no treino, espalhava o seu “sorriso contagiante em campo”. Horas depois, já na madrugada deste sábado, quando participava na primeira largada de touros da Feira de Maio, na Moita, o jovem de 16 anos foi brutalmente colhido por um touro e não resistiu aos ferimentos. Foi transportado para o Hospital do Barreiro, mas óbito acabou por ser confirmado.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã