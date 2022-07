Ator Bruce Willis regressa a local icónico do filme 'Die Hard' após diagnóstico de doença

Vencedor de dois Emmy e um Globo de Ouro está afastado da representação desde março, quando a família anunciou o diagnóstico de afasia.

O ator Bruce Willis voltou a aparecer nas redes sociais, num vídeo gravado pela própria mulher, Emma Heming Willis, onde o ator aparece num icónico local de filmagem do 'Die Hard - Assalto ao Arranha-Céus', lançado em Portugal em1988.No vídeo publicado no Instagram, Bruce surge mais uma vez no topo do Fox Plaza, na Califórnia. Em o 'Assalto ao Arranha-Céus', o edifício recebe o nome de Nakatomi Plaza, onde o detetive John McClane enfrenta um grupo de terroristas.O vencedor de dois Emmy e um Globo de Ouro está afastado da representação desde março, quando a família anunciou o diagnóstico de afasia, uma doença cerebral que afeta a qualidade de vida da estrela de Hollywood.. "Para os incríveis fãs, como família queremos partilhar que o nosso amado Bruce tem tido alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está a afetar as suas capacidades cognitivas. Este é um momento desafiante e estamos muito grato pelo amor, compaixão e apoio dos fãs", revelou a família na altura, citada pelo The Independent.