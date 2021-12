Ator Nick Cannon revela que filho de cinco meses morreu com cancro no cérebro

O 'ex' de Mariah Carey contou que os últimos momentos com o bebé foram passados na praia.

Nick Cannon, ator e apresentador que chegou a ser casado com Mariah Carey, anunciou esta sexta-feira que o filho mais novo, Zen, morreu com apenas cinco meses, vítima de um cancro no cérebro com o qual lutava desde os dois meses.

Cannon, de 41 anos, deu a notícia da tragédia ocorrida no domingo, no seu programa de televisão, e não conseguiu conter as lágrimas. Zen era o sétimo filho de Nick Cannon, fruto da relação com a amodelo Alyssa Scott, de 28 anos.

Segundo relatou, a doença foi diagnosticada à criança aos dois meses, quando o menino apresentava problemas em respirar. O cancro piorou nas últimas semanas e os médicos não deram quaisquer esperanças aos pais.

"Este fim de semana, fizemos um esforço para passar o maior tempo possível de qualidade com o Zen", revelou Nick Cannon. Os pais da criança estiveram junto, na Califórnia, e passaram os últimos momentos de vida do bebé a brincar com ele na praia, na Califórnia.