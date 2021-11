Ator porno casa com nove mulheres em igreja católica para celebrar o "amor livre"

Artur, famoso pelos filmes que faz com a primeira mulher, quis fazer protesto contra a monogamia.

O modelo e ator pornográfico brasileiro Artur ‘O Urso’, famoso por mostrar cenas picantes e viagens a nu (literalmente) com a mulher, Luana Kazaki, está a dar que falar após ter casado com outras nove mulheres.

De acordo com o Daily Star, o brasileiro quis trocar votos com um verdadeiro harém como forma de "protesto contra a monogamia" e numa celebração do "amor livre". A cerimónia decorreu no interior de uma igreja católica, em São Paulo, no Brasil.

Imagens da cerimónia mostram Artur com as nove esposas (sem incluir Luana), à porta da igreja, a posar em frente a uma luxuosa limusine que os levou para a lua-de-mel.

No primeiro casamento com Luana, Artur fez correr tinta devido ao facto de o casal ter-se mostrado em cenas sexuais na zona naturista francesa de Cap D’Agde.

Os dois fazem furor na plataforma para adultos OnlyFans, onde não só dão azo às fantasias e pedidos sexuais dos seguidores, como também dão conselhos sobre sexualidade e relações. Segundo revelam, chegam a ganhar mais de 60 mil euros por mês só através das subscrições do site pornográfico.