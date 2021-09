Ator Rogério Samora já recebeu alta dos cuidados intensivos

Ator estava internado naquela unidade há dois meses, após ter onde sofrido uma paragem cardiorrespiratória em estúdio.

O ator Rogério Samora teve alta do Hospital Fernando da Fonseca, onde se encontrava há dois meses internado na Unidade de Cuidados Intensivos.

Eram 11h00 da manhã quando o ator foi "transferido para uma Unidade de Cuidados Continuados da Grande Lisboa", conforme confirmou fonte do gabinete de comunicação daquela unidade hospitalar. A transferência não indicia qualquer melhoria no estado de saúde de Rogério Samora, cujo prognóstico se mantém "muito reservado".

"Significa apenas que ele precisa agora de cuidados diferenciados de enfermagem", acrescentou a mesma fonte hospitalar.

Nas redes sociais, o primo do ator, Carlos Samora, noticiou também a novidade: "O estado de saúde do Rogério continua estável e com prognóstico reservado, mas a equipa médica achou por bem deixar de o ter na UCI Cardio e foi transferido para os Cuidados Continuados". O familiar deixou ainda um agradecimento a todos os profissionais que cuidaram do artista que pode ser visto todas as noites na SIC, na novela 'Amor, Amor', no papel do músico Cajó.



Rogério Samora, recorde-se, sofreu uma paragem cardiorrespiratória em estúdio, durante as gravações da novela da SIC.