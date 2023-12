Ator Vin Diesel acusado de agressão sexual a ex-assistente durante gravações de 'Velocidade Furiosa 5'

Caso remonta a 2010 e terá acontecido em Atlanta, nos EUA.





esperança morreu quando Vin Diesel se colocou de joelhos, empurrou o vestido da Sra. Jonasson até à cintura e molestou-lhe o corpo, passando-lhe as mãos pela parte superior das pernas", pode ler-se. A ação refere ainda que o ator se masturbou à frente da assistente. "Apavorada, a Sra. Jonasson fechou os olhos, tentando dissociar-se da agressão sexual e evitar irritá-lo", indica o processo.



O silêncio de Asta Jonasson sobre o caso durante estes anos deveu-se a um "acordo de sigilo" estabelecido com a empresa produtora, cuja aplicação cessou com a entrada em vigor do Speak Out Act, um ato legislativo assinado pelo presidente dos Estados Unidos em dezembro de 2022.







A ação refere ainda que o ator se masturbou à frente da assistente. "Apavorada, a Sra. Jonasson fechou os olhos, tentando dissociar-se da agressão sexual e evitar irritá-lo", indica o processo.O silêncio de Asta Jonasson sobre o caso durante estes anos deveu-se a um "acordo de sigilo" estabelecido com a empresa produtora, cuja aplicação cessou com a entrada em vigor do Speak Out Act, um ato legislativo assinado pelo presidente dos Estados Unidos em dezembro de 2022.

Uma ex-assistente de Vin Diesel acusou o ator de agressão sexual, avançou esta quinta-feira a Vanity Fair. O caso remonta a 2010 e terá acontecido durante as gravações do filme "Velocidade Furiosa 5", em Atlanta, Estados Unidos. Na ação judicial, a assistente Asta Jonasson alega que o ator aproveitou um momento em que estavam sozinhos no quarto de hotel, a pedido da empresa de Diesel, para lhe agarrar os pulsos e a puxar para a cama.A mulher escapou para o lado de fora da suíte e pediu a Vin Diesel para parar, mas este apalpou-lhe e beijou-lhe os seios, de acordo com o processo. "A